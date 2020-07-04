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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1036103710381039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:33

  uaprofi написав:
  proftpd66 написав:Карты Вы будите закрывать?

кстати о птичках
у эксима есть штраф 100 грн если к счёту нет карт 6 месяцев
у меня по нескольким счетам скоро выходит срок
гляжу в приложухи счета они не закрыли (даже с нуливыми остатками)
надеюсь они же минус 100грн. рисовать не додумаются? или оттяпывать с других счетов?
или я просто хорошего об них мнения?


у меня уже несколько лет висят счета без карт ничего никто не списывал за это время
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:37

proftpd66 ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:38

  Flamingo написав:proftpd66 ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток".


1) зачем закрывать программу, которая работает? и через месяц запускать новую без данных условий? Зачем закрывать эту и запускать новую? Ну, клоунада круче чем 95-квартала от Зеленского.

2) BonusBack - программа по которой магазины платят в течении 4-7месяц. Что делать в этом случае? 50 грн мне выплатили уже. остальные, я подсчитал там 100грн для меня. Это не большие суммы. А если у кого-то 1000-100000. Банк кидало BonusBack!?

Я не знаю кто крайний у них и кто виноват, но явно банк кидала и неадекватное еще руководство. Кроме, того еще занимаются отмывкой к УкрАвтодор.

адекватно работает УкрГаз и Ощад.

Если они сейчас чудят, но какая гарантия что не будут чудить после 01.09 ? :?:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:33

proftpd66
1. В банк пришло новое руководство. "Новая метла - по новому метет" - слышали такую пословицу? Так чему тут удивляться. Мне тоже обидно, что ИМХО лучшая программа кэшбека среди всех украинских банков прекращает свое существование, но ничто не вечно под Луной. Идем дальше. Надеемся на лучшее. Готовимся к худшему. Как тут любят говорить "тітка криза на порозі". Тут уж не до жиру.
2. Понимаю обидно. У самого по программе Бонус-бек есть "зависшие" покупки и не понятно когда Китай отдуплится. Правда суммы еще меньше чем Ваши. Но попробуйте написать в поддержку - что они Вам по этому поводу ответят. У меня была похожая ситуёвина с похожей программой (но сумма там была на 2-3 сотни) - так они мне по письму начислили баллы до реального получения услуги (это была бронь отеля) и я их оперативно вывел. А в итоге из-за короновируса и поездка отменилась, и невозвратную бронь отеля мне вернули. А выведенные баллы так и остались ;). Может у Вас и что-то похожее получится.
Ну а что будет после 1.09.20 - будем смотреть. В конце концов принцип "поедателей креветок" ведь никто не отменял ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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