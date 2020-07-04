Flamingo написав:proftpd66
ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток".
1) зачем закрывать программу, которая работает? и через месяц запускать новую без данных условий? Зачем закрывать эту и запускать новую? Ну, клоунада круче чем 95-квартала от Зеленского.
2) BonusBack - программа по которой магазины платят в течении 4-7месяц. Что делать в этом случае? 50 грн мне выплатили уже. остальные, я подсчитал там 100грн для меня. Это не большие суммы. А если у кого-то 1000-100000. Банк кидало BonusBack!?
Я не знаю кто крайний у них и кто виноват, но явно банк кидала и неадекватное еще руководство. Кроме, того еще занимаются отмывкой к УкрАвтодор.
адекватно работает УкрГаз и Ощад.
Если они сейчас чудят, но какая гарантия что не будут чудить после 01.09 ?
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