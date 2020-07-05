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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1036103710381039 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 306 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 306 Додано: Нед 05 лип, 2020 15:33 uaprofi написав: proftpd66 написав: Карты Вы будите закрывать? Карты Вы будите закрывать?

кстати о птичках

у эксима есть штраф 100 грн если к счёту нет карт 6 месяцев

у меня по нескольким счетам скоро выходит срок

гляжу в приложухи счета они не закрыли (даже с нуливыми остатками)

надеюсь они же минус 100грн. рисовать не додумаются? или оттяпывать с других счетов?

или я просто хорошего об них мнения? кстати о птичкаху эксима есть штраф 100 грн если к счёту нет карт 6 месяцеву меня по нескольким счетам скоро выходит срокгляжу в приложухи счета они не закрыли (даже с нуливыми остатками)надеюсь они же минус 100грн. рисовать не додумаются? или оттяпывать с других счетов?или я просто хорошего об них мнения?



у меня уже несколько лет висят счета без карт ничего никто не списывал за это время у меня уже несколько лет висят счета без карт ничего никто не списывал за это время Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2

Повідомлень: 37471 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5962 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 15:37 proftpd66 ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток". 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 82 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 16:38 Flamingo написав: proftpd66 ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток". ну я например обязательно дождусь новой программы и посмотрю что нео-бабиты предложат. Но мне проще - у меня нет "приваток".



1) зачем закрывать программу, которая работает? и через месяц запускать новую без данных условий? Зачем закрывать эту и запускать новую? Ну, клоунада круче чем 95-квартала от Зеленского.



2) BonusBack - программа по которой магазины платят в течении 4-7месяц. Что делать в этом случае? 50 грн мне выплатили уже. остальные, я подсчитал там 100грн для меня. Это не большие суммы. А если у кого-то 1000-100000. Банк кидало BonusBack!?



Я не знаю кто крайний у них и кто виноват, но явно банк кидала и неадекватное еще руководство. Кроме, того еще занимаются отмывкой к УкрАвтодор.



адекватно работает УкрГаз и Ощад.



Если они сейчас чудят, но какая гарантия что не будут чудить после 01.09 ? 1) зачем закрывать программу, которая работает? и через месяц запускать новую без данных условий? Зачем закрывать эту и запускать новую? Ну, клоунада круче чем 95-квартала от Зеленского.2) BonusBack - программа по которой магазины платят в течении 4-7месяц. Что делать в этом случае? 50 грн мне выплатили уже. остальные, я подсчитал там 100грн для меня. Это не большие суммы. А если у кого-то 1000-100000. Банк кидало BonusBack!?Я не знаю кто крайний у них и кто виноват, но явно банк кидала и неадекватное еще руководство. Кроме, того еще занимаются отмывкой к УкрАвтодор.адекватно работает УкрГаз и Ощад.Если они сейчас чудят, но какая гарантия что не будут чудить после 01.09 ?

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3206 З нами з: 22.12.16 Подякував: 228 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 17:33 proftpd66

1. В банк пришло новое руководство. "Новая метла - по новому метет" - слышали такую пословицу? Так чему тут удивляться. Мне тоже обидно, что ИМХО лучшая программа кэшбека среди всех украинских банков прекращает свое существование, но ничто не вечно под Луной. Идем дальше. Надеемся на лучшее. Готовимся к худшему. Как тут любят говорить "тітка криза на порозі". Тут уж не до жиру.

2. Понимаю обидно. У самого по программе Бонус-бек есть "зависшие" покупки и не понятно когда Китай отдуплится. Правда суммы еще меньше чем Ваши. Но попробуйте написать в поддержку - что они Вам по этому поводу ответят. У меня была похожая ситуёвина с похожей программой (но сумма там была на 2-3 сотни) - так они мне по письму начислили баллы до реального получения услуги (это была бронь отеля) и я их оперативно вывел. А в итоге из-за короновируса и поездка отменилась, и невозвратную бронь отеля мне вернули. А выведенные баллы так и остались . Может у Вас и что-то похожее получится.

Ну а что будет после 1.09.20 - будем смотреть. В конце концов принцип "поедателей креветок" ведь никто не отменял 1. В банк пришло новое руководство. "Новая метла - по новому метет" - слышали такую пословицу? Так чему тут удивляться. Мне тоже обидно, что ИМХО лучшая программа кэшбека среди всех украинских банков прекращает свое существование, но ничто не вечно под Луной. Идем дальше. Надеемся на лучшее. Готовимся к худшему. Как тут любят говорить "тітка криза на порозі". Тут уж не до жиру.2. Понимаю обидно. У самого по программе Бонус-бек есть "зависшие" покупки и не понятно когда Китай отдуплится. Правда суммы еще меньше чем Ваши. Но попробуйте написать в поддержку - что они Вам по этому поводу ответят. У меня была похожая ситуёвина с похожей программой (но сумма там была на 2-3 сотни) - так они мне по письму начислили баллы до реального получения услуги (это была бронь отеля) и я их оперативно вывел. А в итоге из-за короновируса и поездка отменилась, и невозвратную бронь отеля мне вернули. А выведенные баллы так и остались. Может у Вас и что-то похожее получится.Ну а что будет после 1.09.20 - будем смотреть. В конце концов принцип "поедателей креветок" ведь никто не отменял 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 82 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 19:45 Flamingo



1) я так и не понял, зачем закрывать 30.07 и открывать 01.09. И еще не сообщать что там будет. Ответа нету, может Зеленскому сказать, пускай позвонит спросит?



2) я уже знаю ответ. Что никто ничего не знает и решать не будет.

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3206 З нами з: 22.12.16 Подякував: 228 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 20:04 Ребята, будьте реалістами. Ніякої нової програми з 1.09.20 не буде. Нам просто вішають лапшу на вуха, щоб клієнти і далі користувалися картками. Якби хотіли-могли б просто порізати % по кешбеку по наявній програмі. І все... А за 1% гівнобалами по Інфіні на якийсь умовний кільцекид я бруднити руки не буду точно... Nighthawk Повідомлень: 1152 З нами з: 17.07.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 20:05



нафига мне это надо звонить спрашивать?



Это банк в котором руководство деб лы. Кроме этого, они закрывают программу, они могли узнать как она работает и про бонусбэк???нафига мне это надо звонить спрашивать?Это банк в котором руководство деблы. Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 05 лип, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3206 З нами з: 22.12.16 Подякував: 228 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 20:06 proftpd66

1. Ну нам же с вами не известно как там все устроено. Давайте рассуждать логически: сама программа Эксим-бонус это не только Укрэксимбанк, а значит те самые "бабиты" что-то с этого имеют. Новое руководство наверняка решило изменить расклады и "отлучить бабитов" от этой кормушки. А на перезапуск программы с "нью-бабитами" вероятнее всего нужно какое-то время и определенные затраты. Лично мне все это кажется вполне логичным. Ну а наполнение новой программы как правило держится в секрете до самого начала. Вон тот же мастеркард своему "бильше" хрен знает сколько делал перезапуск - так там вообще примитив. А местная программа посложнее будет. Да и не факт что то, что будет запущено в сентябре будет иметь что-то общее с нынешней программой.

С другой стороны до января 2018 Сима по сути вообще адекватной программы лояльности не имела и программа, которая продержалась 2,5 года была весьма удачной.

2. Посмотрите на вопрос с другой стороны - ведь были программы, которые заканчивались неожиданно ничем. Ну или "кольцебросами". Сима честно предупредил за месяц до сворачивания. И при этом неплохо наливает вполне ликвидные призы - так что если отбросить эмоции то по сути и обвинять их особо не в чем. Ну а всем угодить не возможно 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 82 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 20:10 Flamingo



3)

если эта программа закрывается, НО будет НОВАЯ на ЭТИХ условиях. То это ПРИНИМАЕТСЯ.



3,а) если еще НЕТУ программы НОВОЙ, зачем закрывать ЭТУ ТЕКУЩУЮ ? закройте 30.08, ОГЛАСИТЕ ПРО УСЛОВИЯ НОВОЙ 20.08 и откройте НОВУЮ 01.09 3)если эта программа закрывается, НО будетна ЭТИХ условиях. То это ПРИНИМАЕТСЯ.3,а) если ещепрограммы, зачем закрывать? закройте 30.08, ОГЛАСИТЕ ПРО УСЛОВИЯ20.08 и откройте01.09

http://goo.gl/XOrCSn Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSn proftpd66

Повідомлень: 3206 З нами з: 22.12.16 Подякував: 228 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 лип, 2020 21:39 Причем предупредила избранных).

Спасибо им за то, что поделились инфой).

Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.

Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш guntherhouse777 Повідомлень: 4455 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1036103710381039 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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