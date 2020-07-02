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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 02.07.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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-
- Повідомлень: 4381
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 363 раз.
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- Профіль
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1
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 03.07.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4381
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|