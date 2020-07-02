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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 02.07.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 03.07.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
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- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 363 раз.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:19
guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:25
J написав: guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
там есть мастеры, которые вообще не участвую в программе и стоят столькоже ... вы ситльно высокого о симе мнения ... там один отдел не знает что делает другой ...
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:48
guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
получається лише форумчани, що заходять на огоньок сюди в курсі і вчасно потратять накопичені бали, а більшість (90%, більше?) лишиться із кукішом
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