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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1037103810391040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:01

Бонусы: Начислили новые по 02.07.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 02.07.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:01

Бонусы: Начислили новые по 03.07.2020 ! Маркеты - Сильпо-500

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 03.07.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:19

  guntherhouse777 написав:Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш

когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:25

  J написав:
  guntherhouse777 написав:Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш

когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет


там есть мастеры, которые вообще не участвую в программе и стоят столькоже ... вы ситльно высокого о симе мнения ... там один отдел не знает что делает другой ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:48

  guntherhouse777 написав:Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш


получається лише форумчани, що заходять на огоньок сюди в курсі і вчасно потратять накопичені бали, а більшість (90%, більше?) лишиться із кукішом :oops:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:55

greenozon

Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )
Другой вопрос почему про это нет ни слова на сайте самой программы? По правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте

... за 5 или 10дн? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:07

Коллеги, как думаете, если в августе, когда программа уже не будет работать, для обеспечения оборотов по инфине оплатить электричество на 20000? Это пойдёт в зачёт, чтоб не выставили комиссию? И как лучше это сделать (через Портмоне, ЭнтерЭксим, Некст, ещё как-нибудь?).
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:44

  J написав:
  guntherhouse777 написав:Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш

когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет


дело не в этом.

Просто, они закрывают программу, которая, работает и не разобравшись в бонусбэк. И обещают когда-то с 1.09 что-то запустить. Клоунада лучше 95-квартала!

Может быть 01.09 будет тоже самое, но в мобильном приложении как в Монобанке и Аллы. Может быть снять можно будет через месяц как у Аллы. Вообщем-то, идиотизм и маразм чистой воды.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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  #<1 ... 1037103810391040
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