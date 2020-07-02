Додано: Пон 06 лип, 2020 15:55

greenozon



Это было в новостях в тг-каналн эксима.

Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )

Другой вопрос почему про это нет ни слова на сайте самой программы? По правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter