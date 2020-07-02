|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 02.07.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 03.07.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:19
guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
-
J
-
-
- Повідомлень: 4904
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:25
J написав: guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
там есть мастеры, которые вообще не участвую в программе и стоят столькоже ... вы ситльно высокого о симе мнения ... там один отдел не знает что делает другой ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37475
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5963 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:48
guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
получається лише форумчани, що заходять на огоньок сюди в курсі і вчасно потратять накопичені бали, а більшість (90%, більше?) лишиться із кукішом
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8900
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:55
greenozon
Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )
Другой вопрос почему про это нет ни слова на сайте самой программы? По правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 37475
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5963 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57
IMPRINTER написав:
правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте
... за 5 или 10дн?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31839
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3714 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:07
Коллеги, как думаете, если в августе, когда программа уже не будет работать, для обеспечения оборотов по инфине оплатить электричество на 20000? Это пойдёт в зачёт, чтоб не выставили комиссию? И как лучше это сделать (через Портмоне, ЭнтерЭксим, Некст, ещё как-нибудь?).
-
DONALD
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:44
J написав: guntherhouse777 написав:
Причем предупредила избранных).
Спасибо им за то, что поделились инфой).
Скорее всего, не во всех отделениях известно о сворачивании программы.
Кто то ща 5к заплатит, послушав рассказы с отделения, а с 1.08. получит шиш
когда карты стали продавать 3-х летние вместо однолетних,
логика сказала что бонусная программа больше года не протянет
дело не в этом.
Просто, они закрывают программу, которая, работает и не разобравшись в бонусбэк. И обещают когда-то с 1.09 что-то запустить. Клоунада лучше 95-квартала!
Может быть 01.09 будет тоже самое, но в мобильном приложении как в Монобанке и Аллы. Может быть снять можно будет через месяц как у Аллы. Вообщем-то, идиотизм и маразм чистой воды.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:26
У некоторых еще "старые" карты, без требований по оборотам.
А для новых Инфи надо па20к прогнать, причем ничего не поимев с этого?
Иначе 500 грн с карты абонки?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|