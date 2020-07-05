Смотрите ширше: при обороте <10к - абонка 1к.
Вот воплей то будет в конце августа: "где мои бонусы ???" )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:50
Смотрите ширше: при обороте <10к - абонка 1к.
Вот воплей то будет в конце августа: "где мои бонусы ???" )
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53
В том то и дело.
Телеги, виберы-швыберы - это всё хорошо.
Но у банка есть оф.сайт.
И эта новость должна быть именно на сайте, а не на каких-то помойках
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01
Я с этого форума узнал и про изменения, и про телеграм канал.
И наверно не только я.
Там за день прибавилось около сотни подписчиков
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 04.07.2020 !
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:13
Вот даже не знаю. С одной стороны, я всяческих "каналов" вообще сторонюсь, мне своего инфомусора хватает с головой. Но с другой - я и не был в курсе вообще о его существовании. Был бы в курсе - всё равно не подписался бы, это вопрос другой. Но считать это публичным уведомлением - неправильно.
Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42
Впрочем - в оф.правилах бабиты нигде не обязуются уведомлять о грядущих изменениях.
Обязуются публиковать только текущие правила.
Так что: о том, что программа превратилась в тыкву, - мы официально узнаем 1 августа, думаю )
Подленько, но по-своему красиво )
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