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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:50

  guntherhouse777 написав:А для новых Инфи надо па20к прогнать, причем ничего не поимев с этого?
Иначе 500 грн с карты абонки?

Смотрите ширше: при обороте <10к - абонка 1к.
Вот воплей то будет в конце августа: "где мои бонусы ???" )
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53

  IMPRINTER написав:Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )
Другой вопрос почему про это нет ни слова на сайте самой программы? По правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте.

В том то и дело.
Телеги, виберы-швыберы - это всё хорошо.
Но у банка есть оф.сайт.
И эта новость должна быть именно на сайте, а не на каких-то помойках
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01

Я с этого форума узнал и про изменения, и про телеграм канал.
И наверно не только я.
Там за день прибавилось около сотни подписчиков :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 04.07.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 04.07.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:13

  IMPRINTER написав:Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )

Вот даже не знаю. С одной стороны, я всяческих "каналов" вообще сторонюсь, мне своего инфомусора хватает с головой. Но с другой - я и не был в курсе вообще о его существовании. Был бы в курсе - всё равно не подписался бы, это вопрос другой. Но считать это публичным уведомлением - неправильно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42

Впрочем - в оф.правилах бабиты нигде не обязуются уведомлять о грядущих изменениях.
Обязуются публиковать только текущие правила.
Так что: о том, что программа превратилась в тыкву, - мы официально узнаем 1 августа, думаю )
Подленько, но по-своему красиво )
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