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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:50
guntherhouse777 написав:
А для новых Инфи надо па20к прогнать, причем ничего не поимев с этого?
Иначе 500 грн с карты абонки?
Смотрите ширше: при обороте <10к - абонка 1к.
Вот воплей то будет в конце августа: "где мои бонусы ???" )
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53
IMPRINTER написав:
Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )
Другой вопрос почему про это нет ни слова на сайте самой программы? По правилам о прекращении программы обязаны уведомить на ее сайте.
В том то и дело.
Телеги, виберы-швыберы - это всё хорошо.
Но у банка есть оф.сайт.
И эта новость должна быть именно на сайте, а не на каких-то помойках
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01
Я с этого форума узнал и про изменения, и про телеграм канал.
И наверно не только я.
Там за день прибавилось около сотни подписчиков
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 04.07.2020 !
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Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:13
IMPRINTER написав:
Это было в новостях в тг-каналн эксима.
Это публичный канал. Поэтому про избранных некорректно )
Вот даже не знаю. С одной стороны, я всяческих "каналов" вообще сторонюсь, мне своего инфомусора хватает с головой. Но с другой - я и не был в курсе вообще о его существовании. Был бы в курсе - всё равно не подписался бы, это вопрос другой. Но считать это публичным уведомлением - неправильно.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:42
Впрочем - в оф.правилах бабиты нигде не обязуются уведомлять о грядущих изменениях.
Обязуются публиковать только текущие правила.
Так что: о том, что программа превратилась в тыкву, - мы официально узнаем 1 августа, думаю )
Подленько, но по-своему красиво )
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:01
Вкладчик1234 написав:
Я с этого форума узнал и про изменения, и про телеграм канал.
И наверно не только я.
Там за день прибавилось около сотни подписчиков
Новость о тг-канале была в застосунке)
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:07
mustbe написав:
Впрочем - в оф.правилах бабиты нигде не обязуются уведомлять о грядущих изменениях.
Обязуются публиковать только текущие правила.
Так что: о том, что программа превратилась в тыкву, - мы официально узнаем 1 августа, думаю )
Подленько, но по-своему красиво )
откуда инфа про 1 Августа?
01.09
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:37
proftpd66
старая в тыкву превращается 1 августа ...
новая может быть будет с 1 сентября
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:48
Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?
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