RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1039104010411042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:07

  guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?

По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" ;) назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4674
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?

По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" ;) назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы

За кредитные можно,а за свои...лучше тогда кеш
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12187
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:14

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?

По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" ;) назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы

Тож вспомнил за Б5.
Там же 2% за маркеты?
Есть еще православные за 5%.
Но там шаг 300 грн.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:21

  guntherhouse777 написав:Есть еще православные за 5%.
Но там шаг 300 грн.

Там уже другая тема в работе ;).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 312
З нами з: 12.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1039104010411042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, BVA1, candidat, patrikk, ramaz, ricardo, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.