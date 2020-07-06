guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?
По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы
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guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?
По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы
guntherhouse777 написав:Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?
По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское" назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы
Тож вспомнил за Б5. Там же 2% за маркеты? Есть еще православные за 5%. Но там шаг 300 грн.