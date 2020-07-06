Додано: Пон 06 лип, 2020 20:07

guntherhouse777 написав: Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать? Чем теперь хлебушек с колбасонькой покупать?

По ходу пока если покупка в сильпо или атб - то через ньюкард, остальное Б5 за кредитные (как раз после 15го его "свинское"назначение анигилируеЦЦа. Ну иСЧо можно юзать алкин тревел если он есть. Но мне он не нравиЦЦа в принципе поэтому даже смотреть в его сторону не стану. А там может в сентябре что интересное нарисуеЦЦа и у Симы