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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1041104210431044>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00

Эксим-бонус помахал ручкой в вайбере

И кабина лягла
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 07 лип, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00

Re: Укрексiмбанк

"А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів", - отримав таке повідомлення! :(
V2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02

Вкладчик1234
Світ не стоїть на місці, тож і наша програма лояльності EximBonus готується до суттєвих змін.
Зокрема - переїхати на нову платформу, стати зручнішою та цікавішою для клієнтів.
Чекайте на повернення вже восени! А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів.
Обміняти накопичені бонуси на винагороди Ви можете до 31.07.2020.
Ваш Укрексімбанк.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02

Re: Укрексiмбанк

ага, и сайтец прилег...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:12

А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів

А вот это уже некрасиво.
Капец, как некрасиво
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:17

Re: Укрексiмбанк

Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, вихід з депозитки голд через, наприклад, Моно, щось коштує?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18

  mustbe написав:
А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів

А вот это уже некрасиво.
Капец, как некрасиво
100%
Я тіки купив батькам телефони... :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18

Re: Укрексiмбанк

V2 написав:Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, вихід з депозитки голд через, наприклад, Моно, щось коштує?
Бесплатно
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18

Тоже вчера затарился, и сегодня планировал
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:22

Вкладчик1234
Припиняють нараховувати сьогодні.
Але чи нарахують за вчорашні операції - це питання! :roll:
V2
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