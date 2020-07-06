Эксим-бонус помахал ручкой в вайбере
И кабина лягла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00
Эксим-бонус помахал ручкой в вайбере
И кабина лягла
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 07 лип, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00
Re: Укрексiмбанк
"А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів", - отримав таке повідомлення!
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02
Вкладчик1234
Світ не стоїть на місці, тож і наша програма лояльності EximBonus готується до суттєвих змін.
Зокрема - переїхати на нову платформу, стати зручнішою та цікавішою для клієнтів.
Чекайте на повернення вже восени! А поки ми припиняємо нарахування нових бонусів.
Обміняти накопичені бонуси на винагороди Ви можете до 31.07.2020.
Ваш Укрексімбанк.
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02
Re: Укрексiмбанк
ага, и сайтец прилег...
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:12
А вот это уже некрасиво.
Капец, как некрасиво
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:17
Re: Укрексiмбанк
Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, вихід з депозитки голд через, наприклад, Моно, щось коштує?
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:18
Re: Укрексiмбанк
Бесплатно
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:22
Вкладчик1234
Припиняють нараховувати сьогодні.
Але чи нарахують за вчорашні операції - це питання!
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