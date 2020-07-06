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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1041104210431044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:22

Re: Укрексiмбанк

Это что прямое кидалово за вчерашние операции? Не я понимаю что в любой день могли прекратить, но не задним числом же.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:32

extreme_lviv_ua покупали надеюсь в каком нибудь Метро или Ашане? потому как обычные магазины техники шли до сегодняшнего дня под смешные 0,5%
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:39

Flamingo Брав на днях в Moyo (онлайн), там кошерний МСС
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:41

Re: Укрексiмбанк

Flamingo написав:extreme_lviv_ua покупали надеюсь в каком нибудь Метро или Ашане? потому как обычные магазины техники шли до сегодняшнего дня под смешные 0,5%
Я продукты на 3 семьи, дней на 10. Денег на карте не хватило, так ещё с комиссией пополнил с Моно прямо на кассе.
Неужели кинут?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:13

lel у меня самого за воскресенье и понедельник не выплаченных почти на 1500 грн. + три не полученные посылки с Али по Бонус-бэк. Написал в поддержку - посмотрим, что ответят.
Собирался сегодня оплачивать "хорошие" авиабилеты на февраль 2021 - но всевышний уберег - задержался на пляже, а когда добрался до ноутбука уже была печальная новость от Симы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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