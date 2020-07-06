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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:48

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:48

Перечитал ещё раз сообщение. Так в нём нет ничего про 01.09. (насчёт новой программы). Написано "Чекайте на повернення восени". Т.е. новая программа возможна и с 30.11.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:52

DONALD


Одними словом не банк , а коррупционная кормушка :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:54

  DONALD написав:Перечитал ещё раз сообщение. Так в нём нет ничего про 01.09. (насчёт новой программы). Написано "Чекайте на повернення восени". Т.е. новая программа возможна и с 30.11.


Ну да, не ранее чем 01.09. .. ну а где осень там и зима ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:55

  IMPRINTER написав:
  DONALD написав:Перечитал ещё раз сообщение. Так в нём нет ничего про 01.09. (насчёт новой программы). Написано "Чекайте на повернення восени". Т.е. новая программа возможна и с 30.11.


Ну да, не ранее чем 01.09. .. ну а где осень там и зима ...


В 01.09.2025 :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:05

  IMPRINTER написав:
  DONALD написав:Астанавитесь! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Первый раз вижу чтоб пампики по 500 разобрали за минуту.


коммуна и морбила тоже всё .. алло на полчаса торже улетучилось ...

осталась благотворительность )

Гм. Я сразу зашёл, и последние 300 бонусов отправил на коммуналь. Мобилы в тот момент не было, точно помню. А сейчас вы говорите, что нет ни того, не другого, но мобилу я как раз вижу, а коммуналь, действительно, пропала.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:07

M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами :(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:08

  Flamingo написав:M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами :(


А с утренними сегодняшними?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:09

  DENVER_S написав:Это что прямое кидалово за вчерашние операции? Не я понимаю что в любой день могли прекратить, но не задним числом же.

Не красиво поступили, могли хотя бы с завтрашнего дня прекратить начисление, а не ставить сегодня перед фактом в 11 часов дня.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:14

IMPRINTER лично мне можно и без. Покупку на 20 грн. в сильпе я как-то симе прощу :mrgreen:
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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