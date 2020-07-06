|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:48
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:48
Перечитал ещё раз сообщение. Так в нём нет ничего про 01.09. (насчёт новой программы). Написано "Чекайте на повернення восени". Т.е. новая программа возможна и с 30.11.
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:52
DONALD
Одними словом не банк , а коррупционная кормушка
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:54
Ну да, не ранее чем 01.09. .. ну а где осень там и зима ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:55
В 01.09.2025
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:05
Гм. Я сразу зашёл, и последние 300 бонусов отправил на коммуналь. Мобилы в тот момент не было, точно помню. А сейчас вы говорите, что нет ни того, не другого, но мобилу я как раз вижу, а коммуналь, действительно, пропала.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:07
M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:08
А с утренними сегодняшними?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:09
Не красиво поступили, могли хотя бы с завтрашнего дня прекратить начисление, а не ставить сегодня перед фактом в 11 часов дня.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:14
IMPRINTER лично мне можно и без. Покупку на 20 грн. в сильпе я как-то симе прощу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
|