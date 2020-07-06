Flamingo написав:M-Audio Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами
Вот просто интересно, какой же масштаб проблемы у вас? Я вот тоже вчера неожиданно даже для себя погусарил чуть-чуть, и мне как-бы формально тоже это интересно, но, вместе с тем, я понимаю, что цена этого вопроса - аж гривен где-то 100, так что я уж как-нибудь постараюсь такую трагедию пережить при любом раскладе.
Flamingo написав:M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами
На самом деле другие банки дают больше бонусов чем бонус эксим
1) Ощад голд - снятие с любого банкомата 0% обслуживание было 800грн + плюшки Может быть бесплатное обслуживание, если тратить много денег
2) Ощад Инфинит - давался адвокат банка. Подсчитайте сами сколько может стоять адвокат
3) прихват платина - вызов службы безопасности банки , подсчитайте сами сколько может стоять личная служба безопасности ещё на бронированном авто . 300к грн бонусов в месяц
4) прихват инфини - даёт тоже самое , возможность решить вопрос позвонил главному банкиру банка. Раньше Дубилету старшему .
Что даёт сима ?
Кидало , развод, клоунада 95 квартала , курсы неадекватные , п2п породные , нет сеп исходящего . Нифига нету.
Пускай сделает возможность позвонить главному банкиру и мы позвоним и скажем что он дурилка картонная
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proftpd66 то вы по ходу просто сюда поздно зашли. Те кто тут в давно в теме не сильно в обиде. А адвокат + служба охраны на бронемашине + звонок дубилету - то еще преимущество . Посчитать можно и сколько стоит такси и бежать за ним экономля. Но денег от этого больше не станет ЗЫ. Одного не пойму вы про Сейшелы талдычите уже хрен знает сколько. Я уже и съездить туда за это время успел. Зачем тянете? Ехать надо!
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 07 лип, 2020 13:44, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами
На самом деле другие банки дают больше бонусов чем бонус эксим
3) прихват платина - вызов службы безопасности банки , подсчитайте сами сколько может стоять личная служба безопасности ещё на бронированном авто . 300к грн бонусов в месяц
4) прихват инфини - даёт тоже самое , возможность решить вопрос позвонил главному банкиру банка. Раньше Дубилету старшему .
Что даёт сима ?
Кидало , развод, клоунада 95 квартала , курсы неадекватные , п2п породные , нет сеп исходящего . Нифига нету.
Пускай сделает возможность позвонить главному банкиру и мы позвоним и скажем что он дурилка картонная
Если честно, Приват платина не о чём-я два года на этом пакете был. Все эти службы безопасности-чистая реклама и штраф за "ложный вызов". И никаких броневиков там не присылают. По Приват инфине нет уже звонков Председателю. А если б и были-это надо чешский язык учить.Единственное хорошее-это отдельные Вип отделения чтоб не было пересечения с плебсом с клубниками и голдами. Но Эксим без бонуса-это вообще фекалии.
Flamingo написав:proftpd66 то вы по ходу просто сюда поздно зашли. Те кто тут в давно в теме не сильно в обиде. А адвокат + служба охраны на бронемашине + звонок дубилету - то еще преимущество . Посчитать можно и сколько стоит такси и бежать за ним экономля. Но денег от этого больше не станет ЗЫ. Одного не пойму вы про Сейшелы талдычите уже хрен знает сколько. Я уже и съездить туда за это время успел. Зачем тянете? Ехать надо!
Что дальше делать тут ?
Чем это лучше ощада или газа ?
На то пошло, то монобанка или Аллы ?
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