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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:14

  Flamingo написав:M-Audio Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами :(

Вот просто интересно, какой же масштаб проблемы у вас?
Я вот тоже вчера неожиданно даже для себя погусарил чуть-чуть, и мне как-бы формально тоже это интересно, но, вместе с тем, я понимаю, что цена этого вопроса - аж гривен где-то 100, так что я уж как-нибудь постараюсь такую трагедию пережить при любом раскладе.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:15

  IMPRINTER написав:
  DONALD написав:Перечитал ещё раз сообщение. Так в нём нет ничего про 01.09. (насчёт новой программы). Написано "Чекайте на повернення восени". Т.е. новая программа возможна и с 30.11.


Ну да, не ранее чем 01.09. .. ну а где осень там и зима ...

Осінь прийде-програма буде!
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:20

M-Audio о масштабе я написал чуть раньше тут viewtopic.php?p=5008380#p5008380
Не 100 грн. :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:26

  Flamingo написав:M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами :(


На самом деле другие банки дают больше бонусов чем бонус эксим

1)
Ощад голд - снятие с любого банкомата 0% обслуживание было 800грн + плюшки
Может быть бесплатное обслуживание, если тратить много денег

2) Ощад Инфинит - давался адвокат банка. Подсчитайте сами сколько может стоять адвокат

3) прихват платина - вызов службы безопасности банки , подсчитайте сами сколько может стоять личная служба безопасности ещё на бронированном авто . 300к грн бонусов в месяц :mrgreen:

4) прихват инфини - даёт тоже самое , возможность решить вопрос позвонил главному банкиру банка. Раньше Дубилету старшему .


Что даёт сима ?

Кидало , развод, клоунада 95 квартала , курсы неадекватные , п2п породные , нет сеп исходящего . Нифига нету.

Пускай сделает возможность позвонить главному банкиру и мы позвоним и скажем что он дурилка картонная :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:42

proftpd66 то вы по ходу просто сюда поздно зашли. Те кто тут в давно в теме не сильно в обиде. А адвокат + служба охраны на бронемашине + звонок дубилету - то еще преимущество ;). Посчитать можно и сколько стоит такси и бежать за ним экономля. Но денег от этого больше не станет :mrgreen:
ЗЫ. Одного не пойму вы про Сейшелы талдычите уже хрен знает сколько. Я уже и съездить туда за это время успел. Зачем тянете? Ехать надо! :twisted:
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 07 лип, 2020 13:44, всього редагувалось 2 разів.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4683
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:42

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:M-Audio ну так начался же не шуточный движ - вот оно то одно появляеЦЦа, то другое пропадает. Несколько минут назад я застал когда не было ни мобил, ни комуны - так что это нормально. Меня больше интересует, что будет со вчерашне-позавчерашними тратами :(


На самом деле другие банки дают больше бонусов чем бонус эксим


3) прихват платина - вызов службы безопасности банки , подсчитайте сами сколько может стоять личная служба безопасности ещё на бронированном авто . 300к грн бонусов в месяц :mrgreen:

4) прихват инфини - даёт тоже самое , возможность решить вопрос позвонил главному банкиру банка. Раньше Дубилету старшему .


Что даёт сима ?

Кидало , развод, клоунада 95 квартала , курсы неадекватные , п2п породные , нет сеп исходящего . Нифига нету.

Пускай сделает возможность позвонить главному банкиру и мы позвоним и скажем что он дурилка картонная :mrgreen:

Если честно, Приват платина не о чём-я два года на этом пакете был. Все эти службы безопасности-чистая реклама и штраф за "ложный вызов". И никаких броневиков там не присылают. По Приват инфине нет уже звонков Председателю. А если б и были-это надо чешский язык учить.Единственное хорошее-это отдельные Вип отделения чтоб не было пересечения с плебсом с клубниками и голдами.
Но Эксим без бонуса-это вообще фекалии.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:45

  Flamingo написав:proftpd66 то вы по ходу просто сюда поздно зашли. Те кто тут в давно в теме не сильно в обиде. А адвокат + служба охраны на бронемашине + звонок дубилету - то еще преимущество ;). Посчитать можно и сколько стоит такси и бежать за ним экономля. Но денег от этого больше не станет :mrgreen:
ЗЫ. Одного не пойму вы про Сейшелы талдычите уже хрен знает сколько. Я уже и съездить туда за это время успел. Зачем тянете? Ехать надо! :twisted:



Что дальше делать тут ?

Чем это лучше ощада или газа ?

На то пошло, то монобанка или Аллы ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:47

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Что дальше делать тут ?

Как сказал один китайский мудрец: "Если долго, очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага".
Посижу, подожду, посмотрю, может что вкусное и нарисуеЦЦА
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4683
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:48

Лови шайбу :lol:

у Симы это есть? :lol:

https://privatbank.ua/ru/vip/infinite
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Сервис Security, юридическая и правовая поддержка – услуги, помогающие обеспечить безопасность наших клиентов.



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VIP-клиенты ПриватБанка могут совершенно бесплатно провести переговоры или заключить сделку с партнерами в комфортных офисах* ПриватБанка в Украине. Максимальное время на использование комнат переговоров – 1 час.

Банк оставляет за собой право отказать в предоставлении комнаты переговоров в случае получения информации, что в ней проводятся (или планируются): маркетинговые мероприятия, собеседования, совещания с сотрудниками, размещаются либо продаются товары или услуги и т. п.



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В ячейке можно разместить на хранение конфиденциальные документы, ценные бумаги, наличные деньги, ювелирные украшения и другие ценности. Они будут храниться в защищенных сейфах, что убережет их от кражи. Кроме того, Вы можете составить список лиц, у которых будет доступ к Вашим ценностям. Персональный банкир поможет подобрать подходящую по размерам ячейку и срок аренды.






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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59

Re: Укрексiмбанк

Да, жаль. Очень удобная карта была инфинити, почти везде можно было платить лишь ею одной.
Я уже и подзабыл, как это - решать ребусы где какой картой платить :-(
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