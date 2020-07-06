Додано: Вів 07 лип, 2020 13:42

то вы по ходу просто сюда поздно зашли. Те кто тут в давно в теме не сильно в обиде. А адвокат + служба охраны на бронемашине + звонок дубилету - то еще преимущество. Посчитать можно и сколько стоит такси и бежать за ним экономля. Но денег от этого больше не станетЗЫ. Одного не пойму вы про Сейшелы талдычите уже хрен знает сколько. Я уже и съездить туда за это время успел. Зачем тянете? Ехать надо!