Свято скінчилось тут...зненацька...всім співчуття.
Сіба, Фарс і Поляк чекають на Вас.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:04
Свято скінчилось тут...зненацька...всім співчуття.
Сіба, Фарс і Поляк чекають на Вас.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 07 лип, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:13
Продукты и маркеты эти карты не покроют, тазиковскую пятёрку протираю от пыли
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:15
Re: Укрексiмбанк
RIP
Востаннє редагувалось Pater в Вів 07 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:18
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:19
мы решаем, какие тут плюсы? плюсов нету.
95-квартал. Смехопанорама.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20
Ага...ше і комуналь до 31.07. року 2020 можуть не підвезти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:31
Начислили бонусы за 5 июля
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:43
velvet а вот это уже хорошо. Сима главное не останавливайся на достигнутом. Еще надо за 6-е, а там можно и за 7е. На прощание
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46
За 6-е думаю начислят,а за 7 скорее всего нет.
Ещё б коммуналь подкинули,чтоб полностью обнулиться
Получи вознаграждение за оформление карт:
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