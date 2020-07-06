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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:04

  Stringer написав:Да, жаль. Очень удобная карта была инфинити, почти везде можно было платить лишь ею одной.
Я уже и подзабыл, как это - решать ребусы где какой картой платить :-(

Свято скінчилось тут...зненацька...всім співчуття. :(
Сіба, Фарс і Поляк чекають на Вас. :) :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 07 лип, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Да, жаль. Очень удобная карта была инфинити, почти везде можно было платить лишь ею одной.
Я уже и подзабыл, как это - решать ребусы где какой картой платить :-(

Свято скінчилось тут...знецяцька...всім співчуття. :(
Сіба, Фарс і Поляк чекають на Вас. :) :)

Продукты и маркеты эти карты не покроют, тазиковскую пятёрку протираю от пыли :cry:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:15

Re: Укрексiмбанк

RIP
Востаннє редагувалось Pater в Вів 07 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Pater
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:16

Активность в теме как с введением ВА )))
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:Активность в теме как с введением ВА )))

Так отмена бонусов-хуже ВА! При ВА до 200000 компенсируют, а тут-нихчего.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:19

  Вкладчик1234 написав:Активность в теме как с введением ВА )))


мы решаем, какие тут плюсы? плюсов нету.

95-квартал. Смехопанорама.

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:20

  DONALD написав:
  Вкладчик1234 написав:Активность в теме как с введением ВА )))

Так отмена бонусов-хуже ВА! При ВА до 200000 компенсируют, а тут-нихчего.

Ага...ше і комуналь до 31.07. року 2020 можуть не підвезти. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34005
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1700 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:31

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:43

velvet а вот это уже хорошо. Сима главное не останавливайся на достигнутом. Еще надо за 6-е, а там можно и за 7е. На прощание :twisted:
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46

  Flamingo написав:velvet а вот это уже хорошо. Сима главное не останавливайся на достигнутом. Еще надо за 6-е, а там можно и за 7е. На прощание :twisted:

За 6-е думаю начислят,а за 7 скорее всего нет.
Ещё б коммуналь подкинули,чтоб полностью обнулиться
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velvet
 
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