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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:27

Re: Укрексiмбанк

Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно:
"На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк" :shock:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:29

  Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно:
"На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк" :shock:



Может беня захватил банк и им управляет и он не отменяет программу.

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:44

Ну вот неужели нельзя было уйти достойно, красиво, с высоко поднятой головой ???
Или обязательно нужно напоследок обосраться ?
Хотите закрыть программу с 1 августа ? Нивапрос, дело - ваше, все понимали, что программа не вечная.
Опубликуйте новость на сайте в конце июля, напишите, что все покупки до 31.07 будут учтены. Вопросов нет.
Но эти урюки сделали всё максимально коряво: пульнули новость неделю назад в какой-то подворотне, а сейчас просто перекрыли краник, фактически - задним числом.
Менталитет что ли у наших банок такой ? Типа - сделай всё как можно более криво - хай лохи не расслабляются ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:01

Бонусы: Начислили новые по 05.07.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 05.07.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:03

  Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно:
"На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк" :shock:

А в банк никто звонить\скандалить не стал? У меня то годовая инфиня, без абонки, да и не дотянула всего 4 месяца...
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:05

Stringer

как без абонки?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:06

  proftpd66 написав:Stringer

как без абонки?

ну вот как с абонкой, только наоборот ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:18

  Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно:
"На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк" :shock:


согласно Правил программы любые уведомления о прекращении/изменении программы должны быть ичключительно через сайт

https://bonus.eximb.com/ru/login
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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