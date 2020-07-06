Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно: "На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно: "На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк"
Может беня захватил банк и им управляет и он не отменяет программу.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
Ну вот неужели нельзя было уйти достойно, красиво, с высоко поднятой головой ??? Или обязательно нужно напоследок обосраться ? Хотите закрыть программу с 1 августа ? Нивапрос, дело - ваше, все понимали, что программа не вечная. Опубликуйте новость на сайте в конце июля, напишите, что все покупки до 31.07 будут учтены. Вопросов нет. Но эти урюки сделали всё максимально коряво: пульнули новость неделю назад в какой-то подворотне, а сейчас просто перекрыли краник, фактически - задним числом. Менталитет что ли у наших банок такой ? Типа - сделай всё как можно более криво - хай лохи не расслабляются ?
Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно: "На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк"
А в банк никто звонить\скандалить не стал? У меня то годовая инфиня, без абонки, да и не дотянула всего 4 месяца...
Flamingo написав:Больше всего меня развеселил ответ "бабитов" на мой сегодняшний запрос по поводу того с какого числа точно прекращается начисление бонусов, начислят ли бонусы за 5-6 июля, и что будет с незакрытыми Бонус-бэками. Только что пришедший от них ответ - дословно: "На данный момент у нас нет информации о прекращении начисления бонусов и закрытии программы. Пожалуйста, по данному вопросу обратитесь в банк"
согласно Правил программы любые уведомления о прекращении/изменении программы должны быть ичключительно через сайт
Ну, и как "порядочный" - эксим должен был жениться отменить обязы как минимум до сентября. Но, оказалось, что эксим и "Fair play" - вещи несовместимые. Да о чём тут говорить - горячка и куры до сих пор не в курсе, что их главная и единственная фишка превратилась в тыкву. Печаль