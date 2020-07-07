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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58

Сегодня просто аншлаг, как свиней, так и оленей.
Позеленеет
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 03:33

ппц, только сейчас прочитал что бонусы перестали начислять. В воскресенье в трц скупился на 5К, и сегодня на 6К,согласившись на увеличение суммы на 3% чтобы оплатить через ПОС терминал.
Давненько такого кидка не чувствовал со стороны банков (((

Ну шо панове, ответим дружно обнулением карт и текущих счетов?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 05:50

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:В воскресенье в трц скупился на 5К,
за неділю бонуси нарахували. Правда чекаємо коли їх дадуть потратити, бо ліквідного поки небагато, а для виводу сум "до 100" взагалі нічого
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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  #<1 ... 1046104710481049
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