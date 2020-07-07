Сегодня просто аншлаг, как свиней, так и оленей.
Позеленеет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58
Сегодня просто аншлаг, как свиней, так и оленей.
Позеленеет
Додано: Сер 08 лип, 2020 03:33
ппц, только сейчас прочитал что бонусы перестали начислять. В воскресенье в трц скупился на 5К, и сегодня на 6К,согласившись на увеличение суммы на 3% чтобы оплатить через ПОС терминал.
Давненько такого кидка не чувствовал со стороны банков (((
Ну шо панове, ответим дружно обнулением карт и текущих счетов?
Додано: Сер 08 лип, 2020 05:50
Re: Укрексiмбанк
за неділю бонуси нарахували. Правда чекаємо коли їх дадуть потратити, бо ліквідного поки небагато, а для виводу сум "до 100" взагалі нічого
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 08 лип, 2020 06:14
Да вчера уже...
Процентов на 90 станет меньше транзакций у симы?)
Додано: Сер 08 лип, 2020 07:17
Может и поменьше...
Но обороты то - всё равно делать надо: 10к по платине, 20к по инфи.
Причём - уже без бонусов, просто за спасибо )
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