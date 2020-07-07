Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58
Сегодня просто аншлаг, как свиней, так и оленей.
Позеленеет
mustbe
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Додано: Сер 08 лип, 2020 03:33
ппц, только сейчас прочитал что бонусы перестали начислять. В воскресенье в трц скупился на 5К, и сегодня на 6К,согласившись на увеличение суммы на 3% чтобы оплатить через ПОС терминал.
Давненько такого кидка не чувствовал со стороны банков ((( Ну шо панове, ответим дружно обнулением карт и текущих счетов?
Andey
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Додано: Сер 08 лип, 2020 05:50
Andey написав:
В воскресенье в трц скупился на 5К,
за неділю бонуси нарахували. Правда чекаємо коли їх дадуть потратити, бо ліквідного поки небагато, а для виводу сум "до 100" взагалі нічого
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:14
Andey написав:
ппц, только сейчас прочитал что бонусы перестали начислять. В воскресенье в трц скупился на 5К, и сегодня на 6К,согласившись на увеличение суммы на 3% чтобы оплатить через ПОС терминал.
Давненько такого кидка не чувствовал со стороны банков (((
Ну шо панове, ответим дружно обнулением карт и текущих счетов?
Да вчера уже...
Процентов на 90 станет меньше транзакций у симы?)
guntherhouse777
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Додано: Сер 08 лип, 2020 07:17
Может и поменьше...
Но обороты то - всё равно делать надо: 10к по платине, 20к по инфи. Причём - уже без бонусов, просто за спасибо )
mustbe
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:09
extreme_lviv_ua написав: Flamingo
Брав на днях в Moyo (онлайн), там кошерний МСС
Кошерный-через Ликпей:5045
Через Портмоне -7399.
Впрочем, это уже история)
guntherhouse777
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:49
Andey написав:
Ну шо панове, ответим дружно обнулением карт и текущих счетов?
Лето самое то время для такого кидка.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 08:57
Вот прислали инсайдеры рассылку, которую получили сегодня от Симы. Немного проясняет что и как будет начислено. Шлю с телефона - извините развернуть не удалось
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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