По-моему, условия этой писульки уже не выполняются. Операции за 4-5 число у меня вчера ещё не были проведены (сегодня не смотрел), но бонусы по ним начислились, а тут написано, что начислятся только те, которые провелись до 7-го 0:00
PS Проверил, операции от 4-го проведены 6-м числом, а всё, что позже - не начислено. Так что может быть правдой.
Вот они жители Гондураса, не могли по-человечески дать инфо заранее, чтобы люди не влетели ... Вчера в 9-00 зарядил по полной платину, а в 11-00 прилетело кидалово. Чуйка какае-то была, инфини оставил на вечер.
Получается, что у нас здесь клуб спонсоров Симы на июль-август!!
M-Audio написав:По-моему, условия этой писульки уже не выполняются. Операции за 4-5 число у меня вчера ещё не были проведены (сегодня не смотрел), но бонусы по ним начислились, а тут написано, что начислятся только те, которые провелись до 7-го 0:00
PS Проверил, операции от 4-го проведены 6-м числом, а всё, что позже - не начислено. Так что может быть правдой.
Думаю мы просто по разному понимаем написанное. В письме применено слово "списание" - вы его рассматриваете в понятии "проведение проводки по счету". Но вполне вероятно что автор письма понимал под этим словом "авторизацию платежа". Если это так, то все оплаты понедельника будут окешбечены. Ну а со вторника олнозначно болт
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