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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:30

По-моему, условия этой писульки уже не выполняются. Операции за 4-5 число у меня вчера ещё не были проведены (сегодня не смотрел), но бонусы по ним начислились, а тут написано, что начислятся только те, которые провелись до 7-го 0:00

PS Проверил, операции от 4-го проведены 6-м числом, а всё, что позже - не начислено. Так что может быть правдой.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:41

Re: Укрексiмбанк

Вот они жители Гондураса, не могли по-человечески дать инфо заранее, чтобы люди не влетели ... Вчера в 9-00 зарядил по полной платину, а в 11-00 прилетело кидалово. Чуйка какае-то была, инфини оставил на вечер.

Получается, что у нас здесь клуб спонсоров Симы на июль-август!!

Закрытие карты бесплатно по тарифам, верно?
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:48

  M-Audio написав:По-моему, условия этой писульки уже не выполняются. Операции за 4-5 число у меня вчера ещё не были проведены (сегодня не смотрел), но бонусы по ним начислились, а тут написано, что начислятся только те, которые провелись до 7-го 0:00

PS Проверил, операции от 4-го проведены 6-м числом, а всё, что позже - не начислено. Так что может быть правдой.

Думаю мы просто по разному понимаем написанное. В письме применено слово "списание" - вы его рассматриваете в понятии "проведение проводки по счету". Но вполне вероятно что автор письма понимал под этим словом "авторизацию платежа". Если это так, то все оплаты понедельника будут окешбечены. Ну а со вторника олнозначно болт
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:58

Re: Укрексiмбанк

  STIGA написав:Закрытие карты бесплатно по тарифам, верно?

Да, бесплатно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:27

  ukrprom2014 написав:
  STIGA написав:Закрытие карты бесплатно по тарифам, верно?

Да, бесплатно.


Остаётся отслеживать изменение тарифов по приваткам. Чтобы и там кидок не нарисовался.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:41

Добрий день!
Укрексімбанк щиро вдячний Вам за те, що користуєтесь нашими послугами!
Ми постійно працюємо над розробкою і впровадженням нових сервісів для наших клієнтів.
Цього року ми нарешті запустили довгоочікуваний мобільний додаток Enter EXIM. Прагнучи зробити його кращим та таким, що відповідатиме усім Вашим очікуванням, звертаємось до Вас як до VIP-клієнта Укрексімбанку з проханням відповісти на декілька запитань.
Усі Ваші відповіді будуть враховані при вдосконаленні мобільного додатка.
Дякуємо за Ваш час!
З повагою, Ваш Укрексімбанк
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я, пожалуй, закрою все енти ВИПовские карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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