Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12
Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:30
А мож лучше на самый простенький шаровой депо-Мастер оформить?
Тогда и ИБ останется и %% легче дергать мона будет.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:33
Новый депо в говно банке ? Ну-ну.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Flamingo, kostya77, Sergion, vitaliy1111, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|