Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12
Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:30
А мож лучше на самый простенький шаровой депо-Мастер оформить?
Тогда и ИБ останется и %% легче дергать мона будет.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:33
Новый депо в говно банке ? Ну-ну.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:32
Хотят передрать. Прощупывают почву.
И ничего нет про ставку кешбека. Наверно такое предлагать и не собираются. Будут какие-то "кибер-рубли", которые нужно будет менять на всякое овно (как в альфе было)
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:36
Щита уже обнулил
А закрывать их уже мона, или лучшее сначалы обнулить и бабиты?
Ток чот их савсем щас нима
ПС. Сима, не грусти, я вернуся, ну как тока, так и сразу
Востаннє редагувалось clientage в Сер 08 лип, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:38
Да капец, даже пампики расхватали )
Додано: Сер 08 лип, 2020 15:05
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13
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