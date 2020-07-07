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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12

Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:30

  lel написав:
clientage написав:

Я, пожалуй, закрою все енти ВИПовские карты :)


Уже начал. Оформил новый депо с привязкой на текущий.

А мож лучше на самый простенький шаровой депо-Мастер оформить?
Тогда и ИБ останется и %% легче дергать мона будет.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:33

  clientage написав:
  lel написав:
clientage написав:

Я, пожалуй, закрою все енти ВИПовские карты :)


Уже начал. Оформил новый депо с привязкой на текущий.

А мож лучше на самый простенький шаровой депо-Мастер оформить?
Тогда и ИБ останется и %% легче дергать мона будет.


Новый депо в говно банке ? Ну-ну.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:32

  greenozon написав:Теж прийшло опитувальник, що згадуєтьяс вище
моя думка - оскільки багато запитань про програми лояльності MC - можливо підуть туди

Хотят передрать. Прощупывают почву.
И ничего нет про ставку кешбека. Наверно такое предлагать и не собираются. Будут какие-то "кибер-рубли", которые нужно будет менять на всякое овно (как в альфе было)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:36

Щита уже обнулил :mrgreen:
А закрывать их уже мона, или лучшее сначалы обнулить и бабиты?
Ток чот их савсем щас нима :(

ПС. Сима, не грусти, я вернуся, ну как тока, так и сразу :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 08 лип, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:38

Да капец, даже пампики расхватали )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:05

  mustbe написав:Да капец, даже пампики расхватали )

А якщо вже нічого не завезуть? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:13

  Квесторе_поверніться написав:А якщо вже нічого не завезуть? :shock:

Не проблема.
Всегда в наличии : )
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mustbe
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  #<1 ... 1048104910501051
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