Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:08
Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:12
Re: Укрексiмбанк
Ещё Фора-через новое приложение. Онлайн АТБ заказ.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:17
Re: Укрексiмбанк
Який процент чистими за покупку картою в цих банок і ліміти кишмишу чистими?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:17
Re: Укрексiмбанк
Ещё карт штук 5-6 есть. И депо ещё под 4,9% ещё на пол года, уже пополнил на мах возможную сумму. Остаток переоформил уже на текущий.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:20
Сьогодні закрив картку. Співробітники відділення самі в шоці, таке враження, що я не один у них сьогодні закривався.
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:24
зачем герасим утопил свое муму
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25
Укрексімбанк
Ашан появился! На горячей линии только что сказали, что завтра ожидается пополнение склада
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:34
Re: Укрексiмбанк
Надо снова настроить бота на 30мин. Если можно?
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|