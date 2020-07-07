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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:08

  Andey написав:
  mustbe написав:Да капец, даже пампики расхватали )

это высшая степень отчаяния :D :D :) :D

счета обнулил тоже, карту визу платину положил на полку пока, т.к. абонки нет (не приватная)

Панове, подскажите какую карты есть кешбечные для супермаркетов?

Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:12

Re: Укрексiмбанк

Ещё Фора-через новое приложение. Онлайн АТБ заказ.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:17

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например

Який процент чистими за покупку картою в цих банок і ліміти кишмишу чистими?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:17

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  lel написав:
clientage написав:

Я, пожалуй, закрою все енти ВИПовские карты :)


Уже начал. Оформил новый депо с привязкой на текущий.

А мож лучше на самый простенький шаровой депо-Мастер оформить?
Тогда и ИБ останется и %% легче дергать мона будет.
Ещё карт штук 5-6 есть. И депо ещё под 4,9% ещё на пол года, уже пополнил на мах возможную сумму. Остаток переоформил уже на текущий.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:20

Сьогодні закрив картку. Співробітники відділення самі в шоці, таке враження, що я не один у них сьогодні закривався.
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:24

:twisted: :lol: :lol:

зачем герасим утопил свое муму
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25

Укрексімбанк

Ашан появился! На горячей линии только что сказали, что завтра ожидается пополнение склада
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:34

Re: Укрексiмбанк

Надо снова настроить бота на 30мин. Если можно?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:55

Re: Укрексiмбанк

Не совсем в правильную ветку, ну раз уж пошло обсуждение карт...

Звонили с сибаса, предлагали "карту с лимитом". Понятно, что на этапе звонка - это все вилами по воде.

Я так понял, Ашан-карта - это одна из карт с лимитом. Как думаете, стОит за ней гоняться?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например

Який процент чистими за покупку картою в цих банок і ліміти кишмишу чистими?

Соответственно: 1.6%-400, 2%-500, 5%-500, 4%-400
Но думаю, лучше это и др. особенности КК обсудить денить
на Лучшая карта для cashback'а
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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