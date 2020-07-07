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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:12
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:15
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:19
Re: Укрексiмбанк
Дякую.
ВСе по 500 але Поляк платить грязними.
Ну і Сібас дебетка за свої.
А КБО в Поляка за свої буде 1,6%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:21
Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:40
На войне - как на войне.
Перевёл бота в режим военного положения - опрос каждые полчаса )
Кроме того - раньше бот постил в эту тему только при начислении новых бонусов.
Поскольку бонусов больше не ожидается - в эту тему будут приходить все уведомления о любых изменениях
Додано: Сер 08 лип, 2020 18:07
Ага. Вибачаюся, 625
... делайте хоть что-нибудь!
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