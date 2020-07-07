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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:11

Якщо виводити з приватної через Монобанку, візьме Сіма комісію?
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:12

  Сергій написав:Якщо виводити з приватної через Монобанку, візьме Сіма комісію?

Нет
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:15

:lol:

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:19

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Соответственно: 1.6%-400, 2%-500, 5%-500, 4%-400
Но думаю, лучше это и др. особенности КК обсудить денить
на Лучшая карта для cashback'а

Дякую.
ВСе по 500 але Поляк платить грязними.
Ну і Сібас дебетка за свої.
А КБО в Поляка за свої буде 1,6%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:21

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например

Який процент чистими за покупку картою в цих банок і ліміти кишмишу чистими?

Соответственно: 1.6%-400, 2%-500, 5%-500, 4%-400
Но думаю, лучше это и др. особенности КК обсудить денить
на Лучшая карта для cashback'а

Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:40

На войне - как на войне.
Перевёл бота в режим военного положения - опрос каждые полчаса )
Кроме того - раньше бот постил в эту тему только при начислении новых бонусов.
Поскольку бонусов больше не ожидается - в эту тему будут приходить все уведомления о любых изменениях
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:07

  Alien написав:Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими

Ага. Вибачаюся, 625 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:22

  clientage написав:
  Alien написав:Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими

Ага. Вибачаюся, 625 :wink:


я думаю спекулировать на гривне. Когда курс упадет к 26.6 можно купить а кредитку. Потом гасить по 27.2

на НГ планируют 27.5-28 курс. Можно дебитом сводит кредит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:29

  mustbe написав:На войне - как на войне.
Перевёл бота в режим военного положения - опрос каждые полчаса )
Кроме того - раньше бот постил в эту тему только при начислении новых бонусов.
Поскольку бонусов больше не ожидается - в эту тему будут приходить все уведомления о любых изменениях

Ожидаются
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:56

  Stringer написав:Ожидаются

Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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