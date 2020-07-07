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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:11
Якщо виводити з приватної через Монобанку, візьме Сіма комісію?
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Сергій
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:12
Сергій написав:
Якщо виводити з приватної через Монобанку, візьме Сіма комісію?
Нет
Украина - богатая страна!
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:19
clientage написав:
Соответственно: 1.6%-400, 2%-500, 5%-500, 4%-400
Но думаю, лучше это и др. особенности КК обсудить денить
на Лучшая карта для cashback'а
Дякую.
ВСе по 500 але Поляк платить грязними.
Ну і Сібас дебетка за свої.
А КБО в Поляка за свої буде 1,6%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:21
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Идея-КБВ, Тася-Б5,
или Сибас, Идея-КБО -- через аликуху у Сильпа, Кышени, например
Який процент чистими за покупку картою в цих банок і ліміти кишмишу чистими?
Соответственно: 1.6%-400, 2%-500, 5%-500, 4%-400
Но думаю, лучше это и др. особенности КК обсудить денить
на Лучшая карта для cashback'а
Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:40
На войне - как на войне.
Перевёл бота в режим военного положения - опрос каждые полчаса )
Кроме того - раньше бот постил в эту тему только при начислении новых бонусов.
Поскольку бонусов больше не ожидается - в эту тему будут приходить все уведомления о любых изменениях
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mustbe
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:07
Alien написав:
Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими
Ага. Вибачаюся, 625
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:22
clientage написав: Alien написав:
Там помилка у вас по б5 - у них не 500 чистими, а 777 брудними, що десь бiля 625 грн. чистими
Ага. Вибачаюся, 625
я думаю спекулировать на гривне. Когда курс упадет к 26.6 можно купить а кредитку. Потом гасить по 27.2
на НГ планируют 27.5-28 курс. Можно дебитом сводит кредит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:29
mustbe написав:
На войне - как на войне.
Перевёл бота в режим военного положения - опрос каждые полчаса )
Кроме того - раньше бот постил в эту тему только при начислении новых бонусов.
Поскольку бонусов больше не ожидается - в эту тему будут приходить все уведомления о любых изменениях
Ожидаются
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Stringer
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:56
Stringer написав:
Ожидаются
Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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