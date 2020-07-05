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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08

Начислили бонусы за оплаты 06.07.2020. Теперь буду ждать коммуналку, чтобы вывести 82 грн.:)(сумму кратную 100 вчера успел на телефон вывести)

Если не будет, значит 31.07 пойдут на благотворительность.:)
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:18

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Ожидаются

Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено ;)


Все! Окешбечили 6. Теперь ждём коммуналку
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:23

Все ждут коммуналку. :) Интересно, у работников банка есть инсайд по поводу бонусов? Они уже все вывели до этого? Потому что много сотрудников эксима сидит на бонусах.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31

Маркеты - Ашан : Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 05.07.2020

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:34

Это я забрал последние 3 Ашана па500)
guntherhouse777
 
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