Начислили бонусы за оплаты 06.07.2020. Теперь буду ждать коммуналку, чтобы вывести 82 грн.(сумму кратную 100 вчера успел на телефон вывести)
Если не будет, значит 31.07 пойдут на благотворительность.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08
Начислили бонусы за оплаты 06.07.2020. Теперь буду ждать коммуналку, чтобы вывести 82 грн.(сумму кратную 100 вчера успел на телефон вывести)
Если не будет, значит 31.07 пойдут на благотворительность.
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:18
Все! Окешбечили 6. Теперь ждём коммуналку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:23
Все ждут коммуналку. Интересно, у работников банка есть инсайд по поводу бонусов? Они уже все вывели до этого? Потому что много сотрудников эксима сидит на бонусах.
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31
Маркеты - Ашан : Уже нет !
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