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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:08
Начислили бонусы за оплаты 06.07.2020. Теперь буду ждать коммуналку, чтобы вывести 82 грн.
(сумму кратную 100 вчера успел на телефон вывести)
Если не будет, значит 31.07 пойдут на благотворительность.
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XsanyaX
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Додано: Сер 08 лип, 2020 19:18
Flamingo написав: Stringer написав:
Ожидаются
Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено
Все! Окешбечили 6. Теперь ждём коммуналку
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Stringer
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Додано: Сер 08 лип, 2020 19:23
Все ждут коммуналку.
Интересно, у работников банка есть инсайд по поводу бонусов? Они уже все вывели до этого? Потому что много сотрудников эксима сидит на бонусах.
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XsanyaX
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Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 05.07.2020
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Сер 08 лип, 2020 19:34
Это я забрал последние 3 Ашана па500)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:37
XsanyaX написав:
Все ждут коммуналку.
Вообще-то коммуналка была выгодна, пока в том же Сильпо можно было расплатиться картой и получить бонусы. Теперь же смысла в коммуналке особого нет, она с комиссией, и лучше взять какой-нибудь сертификат бесплатно, если сумма позволяет.
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M-Audio
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:42
M-Audio написав: XsanyaX написав:
Все ждут коммуналку.
Вообще-то коммуналка была выгодна, пока в том же Сильпо можно было расплатиться картой и получить бонусы. Теперь же смысла в коммуналке особого нет, она с комиссией, и лучше взять какой-нибудь сертификат бесплатно, если сумма позволяет.
Комуналка потрiбна щоб вивести залишок до 499 грн. включно. Якщо наявний залишок вищий, то звичайно краще брати сертифiкат. Втiм поки нема нiчого. Пильнуймо завтра
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:45
M-Audio написав: XsanyaX написав:
Все ждут коммуналку.
Вообще-то коммуналка была выгодна, пока в том же Сильпо можно было расплатиться картой и получить бонусы. Теперь же смысла в коммуналке особого нет, она с комиссией, и лучше взять какой-нибудь сертификат бесплатно, если сумма позволяет.
Так отож. Не хватает до 500. Телефоны не впечатлили, может и зря.
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lel
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Додано: Сер 08 лип, 2020 21:00
lel написав:
Так отож. Не хватает до 500. Телефоны не впечатлили, может и зря.
Я в основном на телефон и выводил - каждому члену семьи пополнить по 100-200 грн - еще и не хватало иногда бонусов собраных за месяц.
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XsanyaX
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Додано: Сер 08 лип, 2020 21:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 06.07.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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