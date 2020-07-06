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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:53

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:39

Карта Ашан - 2% + 2% баллы.

тут чистые? налогов нету??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:50

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:Ожидаются

Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено ;)


Все! Окешбечили 6. Теперь ждём коммуналку

у меня покупки за 6 июля не окешбечили :cry:
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 02:33

Andey

Вы платили на тугом терминале ... Ждите пи3джэ.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:01

Техника - Алло-500,1000: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:19

Re: Укрексiмбанк

Есть коммуналка
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:30

  Pater написав:Есть коммуналка

Плата очікується...вже розібрали? :(
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31

Re: Укрексiмбанк

Долго проводит, но проводит
Pater
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31

Платежи - Мобильные: Уже есть ! Платежи - Коммуналка: Уже ес

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:32

  Pater написав:Долго проводит, но проводит
Підтверджую :wink:
extreme_lviv_ua
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