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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:53
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:39
Карта Ашан - 2% + 2% баллы.
тут чистые? налогов нету??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Чет 09 лип, 2020 01:50
Stringer написав: Flamingo написав: Stringer написав:
Ожидаются
Ну да. 6-е июля еще осталось неокешбечено
Все! Окешбечили 6. Теперь ждём коммуналку
у меня покупки за 6 июля не окешбечили
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Andey
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Додано: Чет 09 лип, 2020 02:33
Andey
Вы платили на тугом терминале ... Ждите пи3джэ.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 367 раз.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:19
Есть коммуналка
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Pater
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:30
Pater написав:
Есть коммуналка
Плата очікується...вже розібрали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- Подякував: 2 раз.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31
Долго проводит, но проводит
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Pater
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- Подякували: 20 раз.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4429
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 367 раз.
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