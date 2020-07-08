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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:36

Re: Укрексiмбанк

Спасибо Симе и Бабитам, таки не кинули. Комуналь прошла. Остаток 0.68грн. Готов отдать на благотворительность.
Пусть сами перечислят. Надо 50 бонусов.
Востаннє редагувалось lel в Чет 09 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:45

  Pater написав:Долго проводит, но проводит

Так. Все ок.
Проскочило інфо про Ваші успіхи. Знімаю шляпу.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:50

А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:23

  M-Audio написав:А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?

Привязывать не надо, платите с некста
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:37

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:oops: Свинорыл, level - 80
Pater
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