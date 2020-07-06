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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:36

Re: Укрексiмбанк

Спасибо Симе и Бабитам, таки не кинули. Комуналь прошла. Остаток 0.68грн. Готов отдать на благотворительность.
Пусть сами перечислят. Надо 50 бонусов.
Востаннє редагувалось lel в Чет 09 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:45

  Pater написав:Долго проводит, но проводит

Так. Все ок.
Проскочило інфо про Ваші успіхи. Знімаю шляпу.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:50

А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:23

  M-Audio написав:А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?

Привязывать не надо, платите с некста
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:37

Квесторе_поверніться
:oops: Свинорыл, level - 80
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Pater написав:Долго проводит, но проводит
Так. Все ок.
Проскочило інфо про Ваші успіхи. Знімаю шляпу.

  Pater написав:Свинорыл, level - 80
Аж заінтригувало, коліться, гг :P
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:48

Re: Укрексiмбанк

Чел выложил сколько наколядовал и сразу удалил. У меня первая цифра отсутствует.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:55

  mustbe написав:
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

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Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет



Дякую вам за круту працю - безкоштовний інформер по бабіцькій програмі
Дякую УкрЕксіму і бабіткам :) - БУЛО КЛАСНО!

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повне обнулення (ну майже)

До нових зустрічей в новій програмі, колеги! :lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:31

Техника - Алло : Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:42

Re: Укрексiмбанк

mustbe, присоединяюсь до дяки! :P
  greenozon написав:Дякую вам за круту працю - безкоштовний інформер по бабіцькій програмі


ПС. Народ, предлагаю накидать "+" славному форумчанину за его чудову роботу :)
Ну денить под его бото-постом :)
Я он, например, оТсюды присобачил +1

ППС. Ну до осени, свыни. Я усьо вывел :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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