Спасибо Симе и Бабитам, таки не кинули. Комуналь прошла. Остаток 0.68грн. Готов отдать на благотворительность.
Пусть сами перечислят. Надо 50 бонусов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:36
Re: Укрексiмбанк
Спасибо Симе и Бабитам, таки не кинули. Комуналь прошла. Остаток 0.68грн. Готов отдать на благотворительность.
Пусть сами перечислят. Надо 50 бонусов.
Востаннє редагувалось lel в Чет 09 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:45
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:50
А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?
Додано: Чет 09 лип, 2020 12:23
Привязывать не надо, платите с некста
Додано: Чет 09 лип, 2020 12:45
Додано: Чет 09 лип, 2020 12:48
Re: Укрексiмбанк
Чел выложил сколько наколядовал и сразу удалил. У меня первая цифра отсутствует.
Додано: Чет 09 лип, 2020 12:55
Дякую вам за круту працю - безкоштовний інформер по бабіцькій програмі
Дякую УкрЕксіму і бабіткам - БУЛО КЛАСНО!
розкидав запаси із суссєків -
повне обнулення (ну майже)
До нових зустрічей в новій програмі, колеги!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:31
Техника - Алло : Уже нет !
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:42
Re: Укрексiмбанк
mustbe, присоединяюсь до дяки!
ПС. Народ, предлагаю накидать "+" славному форумчанину за его чудову роботу
Ну денить под его бото-постом
Я он, например, оТсюды присобачил +1
ППС. Ну до осени, свыни. Я усьо вывел
... делайте хоть что-нибудь!
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