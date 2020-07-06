Цветы и конфеты не пью.
Хотя: доброе слово - и кошке приятно )))
Блин, а мне ещё выводить и выводить.
Жду мобиль через недельку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:47
Цветы и конфеты не пью.
Хотя: доброе слово - и кошке приятно )))
Блин, а мне ещё выводить и выводить.
Жду мобиль через недельку
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:55
Вывел наколядованные в июле бонусы.
Спасибо бабитам, Мастби за бота, коллегам за науку...
Хоть и мало надежды на достойную программу симы с осени, но бум мониторить)
Додано: Чет 09 лип, 2020 14:01
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Додано: Чет 09 лип, 2020 14:08
Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.
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