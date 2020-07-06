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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:47
Цветы и конфеты не пью.
Хотя: доброе слово - и кошке приятно )))
Блин, а мне ещё выводить и выводить.
Жду мобиль через недельку
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mustbe
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:55
Вывел наколядованные в июле бонусы.
Спасибо бабитам, Мастби за бота, коллегам за науку...
Хоть и мало надежды на достойную программу симы с осени, но бум мониторить)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:08
Stringer написав: M-Audio написав:
А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?
Привязывать не надо, платите с некста
Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.
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M-Audio
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:14
M-Audio написав: Stringer написав: M-Audio написав:
А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?
Привязывать не надо, платите с некста
Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.
с непривязанных карт дополнительных комиссий нет,
а с привязанных кто то писал, что вроде как есть, но у меня привязанных карт нет, точно не знаю
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Stringer
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:43
M-Audio написав:
Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.
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vollena71
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