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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1055105610571058>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:47

Цветы и конфеты не пью.
Хотя: доброе слово - и кошке приятно )))

Блин, а мне ещё выводить и выводить.
Жду мобиль через недельку
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:55

Вывел наколядованные в июле бонусы.
Спасибо бабитам, Мастби за бота, коллегам за науку...
Хоть и мало надежды на достойную программу симы с осени, но бум мониторить)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:01

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:08

  Stringer написав:
  M-Audio написав:А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?

Привязывать не надо, платите с некста

Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:14

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  M-Audio написав:А кто-нибудь подскажет компетентно, если привязать карту эксима в приват-24, и оттуда платить коммуналку, этот оборот будет учитываться в необходимый для бесплатности оборот? И будет ли какая-то дополнительная комиссия с какой-либо стороны (сверх того, что берётся при той же операции с приватовских карт)?

Привязывать не надо, платите с некста

Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.

с непривязанных карт дополнительных комиссий нет,
а с привязанных кто то писал, что вроде как есть, но у меня привязанных карт нет, точно не знаю
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:31

Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Уже есть !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:43

  M-Audio написав:Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.

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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:48

  vollena71 написав:
  M-Audio написав:Не очень понимаю, как это сделать технически. Вроде бы выбор карт при оплате ограничен списком тех, про которые он знает. Но вопрос не в этом, привязать карту - дело минуты, я уже привязал. Вопросы остались те, которые изначально были озвучены.

Для бесплатности перейдите из П24 в бета-версию

Оно меня само "перешло" не спрашивая, довольно давно. Возвращать не стал, вроде и так неплохо. Так что с комиссиями более-менее понятно, осталось выяснить, как эти операции выглядят с точки зрения банка-эмитента карты. Может ведь и как p2p пройти, что не только бесплатно, но и бессмысленно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:58

M-Audio #зеленелайно при проведении комуналя не был замечен в генерировании говно-операций типа "р2р вместо покупка". И МСС всегда был честный. Правда это касается "классического" комуналя - типа свет, газ, вода. За какие нибудь условные фирмы по обслуживанию "домофонов" оформленных на ФОП оно может и вылезет, но в облгазах, горводоканалах, электроснабах - все проходит четко оплата как "покупка", которая симу удовлетворяет. Правда у меня карты без абонки, но когда необходимо было для бесплатных лаунжей и фаст-пасов "набивать" нужную сумму, то подобные оплаты в расчет принимались
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:01

Маркеты - Розетка-500,1000: Уже есть ! Техника - Алло-500,10

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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