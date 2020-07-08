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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:27
clientage написав:mustbe
, присоединяюсь до дяки!
greenozon написав:
Дякую вам за круту працю - безкоштовний інформер по бабіцькій програмі
ПС. Народ, предлагаю накидать "+" славному форумчанину за его чудову роботу
Ну денить под его бото-постом
Я он, например, оТсюды присобачил +1
ППС. Ну до осени, свыни. Я усьо вывел
Хоч би по 10 грн. скинулись людині за труди. Кнопка для донату є під таблицею https://mustbe.ml/kurs/
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