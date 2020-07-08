Ну вот и все, 100 грн на мобилу, остальное на коммуналь... Эх, Симушка, это были незабываемые 1.5 года которые мы провели вместе. Будет тяжело отвыкать от 5% кешбека Карта Visa Platinum с почестями и оркестром отправилась на полочку до лучших времен.
Для коммуналя и онлайн покупок (коих очень мало у меня) заведу New Card от УкрСиба. Это уже решено.
А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Andey написав:А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)). Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)