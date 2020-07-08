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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:27

  clientage написав:mustbe, присоединяюсь до дяки! :P
  greenozon написав:Дякую вам за круту працю - безкоштовний інформер по бабіцькій програмі


ПС. Народ, предлагаю накидать "+" славному форумчанину за его чудову роботу :)
Ну денить под его бото-постом :)
Я он, например, оТсюды присобачил +1

ППС. Ну до осени, свыни. Я усьо вывел :lol:

Хоч би по 10 грн. скинулись людині за труди. Кнопка для донату є під таблицею https://mustbe.ml/kurs/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:41

Re: Укрексiмбанк

Ну вот и все, 100 грн на мобилу, остальное на коммуналь... Эх, Симушка, это были незабываемые 1.5 года которые мы провели вместе. Будет тяжело отвыкать от 5% кешбека :( :( :(
Карта Visa Platinum с почестями и оркестром отправилась на полочку до лучших времен. :cry:

Для коммуналя и онлайн покупок (коих очень мало у меня) заведу New Card от УкрСиба. Это уже решено.

А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:49

Andey
Для супермаркетов и аптек - тоже New card :lol:
Сильпо, Фора, В.Кишеня, Ашан, АТБ
Аптека доброго дня, Liki24
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:01

  Pater написав:Andey
Для супермаркетов и аптек - тоже New card :lol:
Сильпо, Фора, В.Кишеня, Ашан, АТБ
Аптека доброго дня, Liki24

Моего супермаркета нет в списке, и там же кешбек только за онлайн оплаты, а я оплачиваю картой на кассе через ПОС терминал
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:43

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)).
Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:59

  extreme_lviv_ua написав:Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)).
Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)


Следует уточнить что программа кэшбэка в Юнекс пока заявлена только до конца августа и её могут не продлить.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:03

  Adast написав:
  extreme_lviv_ua написав:Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)).
Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)


Следует уточнить что программа кэшбэка в Юнекс пока заявлена только до конца августа и её могут не продлить.
Ви праві, все рано чи пізно може закінчитись... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:19

Re: Укрексiмбанк

  extreme_lviv_ua написав:Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)

а чи є у КоКо від ФорвардБанку дебетки якісь підводні камені, комісії за поповнення готівкою чи безналом, обов'язкові стахівки чи СМС інформування?
Виходить так, що платити КоКо вигідніше з дебітки за свої? )
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:24

может просто подождать, и увидим шо будет 5% бонусов даже по мастерам?
ведь обещают улучшение!
а может они увеличат кэшбек до 10%?
нужно верить в лучшие!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:24

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:а чи є у КоКо від ФорвардБанку дебетки якісь підводні камені, комісії за поповнення готівкою чи безналом, обов'язкові стахівки чи СМС інформування?
Виходить так, що платити КоКо вигідніше з дебітки за свої? )
За свої відсоток той, що менший, захід онлайн p2p безкоштовний, в їхніх кеш ін банкоматах здається також, відсоток на залишок до 15000₴ — 15% далі меший.. ( не памятаю який). Інформування в додатку халявне, за sms не памятаю, здається платний...
P.S. Але у дебетки ліміт менший 300 грн/міс
extreme_lviv_ua
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